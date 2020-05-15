Минск, , 14:35 — REGNUM «Будет результат — будут деньги. Я не могу вкладывать деньги в предприятия, которые никакой надежды не подают», — заявил сегодня, 15 мая Александр Лукашенко во время поездки в Витебский район. Об инспекции предприятий сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

С вертолёта и на земле руководитель постсоветской республики ознакомился с развитием «интеграционных структур в АПК региона». В таких структурах убыточные низкорентабельные хозяйства присоединены к мясо‑ и молокоперерабатывающим производствам.

Оценивая перспективы таких структур, Лукашенко заявил: «Наверное, мы нащупали земную форму — интеграционную структуру. Благодаря вам всем нащупали. Мое дело уже было проанализировать и сказать да или нет. Я вижу, что это земное. От земли: идут корма, а потом молоко, мясо — на переработку, переработал, продал, денежные потоки пошли туда, откуда пришли молоко, мясо. Это нормально. И так мы можем за пять лет Витебскую область возродить».

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«Витебской области отступать некуда. К вам должны приезжать потом и учиться, как организовывать подобные интеграционные структуры и вытаскивать убыточные предприятия единой цепью», — поведал Лукашенко.

Он дал ценные указания по работе в провинции, рассказав: «Головные предприятия (интеграторы), мясокомбинаты должны быть технологически самыми передовыми, чтобы могли производить из сырья, которое крестьяне поставили, самую шикарную продукцию, на которую будет хороший спрос».

«Мы всегда в мире найдем, куда продать продукты питания. Поэтому объемы молока и мяса можно наращивать. Но из молока и мяса надо делать, по-народному говоря, такую «конфетку», которую у вас будут рвать с руками и ногами», — пообещал Лукашенко.Читайте новости сюжета: Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию

Напомним, по итогам реализации ряда госпрограмм в Белоруссии отчитались о «возрождении и развитии села». При этом сельское население быстро мигрировало в города, а переименованные колхозы потребляли десятки миллиардов бюджетных вложений, сформированных, в том числе, прямой и косвенной помощью Российской Федерации.

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Минсельхозпрод Белоруссии не смог продемонстрировать диверсификацию продовольственного экспорта: почти весь он приходится на российский рынок. С 1994 года Александр Лукашенко неоднократно заявлял о перспективах возрождения депрессивных регионов, в том числе Витебской области — ныне само пострадавшей от распространения коронавируса.

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