Киев, , 14:26 — REGNUM Летом 2020 года в прессе могут быть опубликованы телефонные разговоры экс-президента Украины Петра Порошенко с высокопоставленными чиновниками США, доказывающие факты коррупции на Украине. Об этом заявил бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко 14 мая в интервью Youtube-каналу «Свободный»

По словам бывшего дипломата, спецпрокурор США по Украине Ричард Донахью собирает сведения о финансовых взаимоотношениях Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и другими высокопоставленными американскими чиновниками. Ближе к выборам в США они могут быть опубликованы в СМИ.

«Будет очень много разоблачений в ближайших пару месяцев до выборов, вплоть до того, что будут опубликованы разговоры господина Порошенко с бывшим руководством администрации президента США», — добавил Телиженко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший сотрудник посольства Украины в США заявил, что Порошенко получил около $200 млн за закрытие дела в отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.

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