Кейптаун, , 14:16 — REGNUM Первая партия гуманитарной помощи от России, предназначенной для поддержки в условиях пандемии коронавируса, доставлена в ЮАР. Об этом 15 мая сообщает российское посольство в стране.

«15 мая в ЮАР была также доставлена небольшая партия гуманитарной помощи из России», — приводит РИА Новости сообщение посольства.

Также в российской дипмиссии указали, что в Южноафриканской республике продолжает сохраняться значительный потенциал для распространения коронавируса и пик эпидемии должен, согласно прогнозам, быть в июле-августе текущего года, из-за чего в настоящее время «прорабатывается вопрос об оказании дополнительной помощи южноафриканским партнерам».

Отметим, по данным на 14 мая на территории ЮАР было выявлено 12 074 случаев инфицирования новым коронавирусом, что валяется наиболее высоким показателем среди африканских стран.