Москва, , 14:12 — REGNUM Поправки о видеоргистраторах или диктофонах для сотрудников полиции намерен подготовить лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Поправку предлагается внести ко второму чтению внесенного в Госдуму правительством законопроекте о новых полномочиях полиции по вскрытию автомобилей и оцеплению жилых территорий.

«Не исключаю, что сотрудниками полиции действительно нужно дать дополнительные полномочия, но надо очень внимательно смотреть, чтобы не было перекосов», — сказал Миронов.

По его мнению, у каждого сотрудника полиции на службе должны быть инструменты аудио — видеофиксации, и в конце смены записанные файлы должны сдаваться в дежурную часть. Тогда все нарушения, как со стороны граждан, так и со стороны представителей правоохранительных органов будут зафиксированы.

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