Лондон, , 14:09 — REGNUM Посольство Индонезии в Лондоне представило игру по мотивам COVID-19, чтобы рассказать индонезийским детям в Великобритании и Ирландии о вспышке эпидемии, сообщает Antara.

Известно, что игра была создана для повышения осведомленности об актуальной и достоверной информации о COVID-19 для индонезийских детей и подростков.

В посольстве пояснили, что на каждые 500 звезд, собранных в игре, дети жертвуют пакет с едой нуждающимся или набор средств индивидуальной защиты для медицинского работника.

Посольство Индонезии в Лондоне намерено и впредь максимально эффективно использовать цифровые технологии для оказания помощи индонезийскому народу перед лицом вспышки COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские маски, подаренные Тайванем, доставили в столицу Индонезии Джакарту.

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