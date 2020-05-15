Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Экзамены для выпускников школ Грузии пройдут не онлайн, а в обычном режиме. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария 15 мая на представлении антикризисного плана в сфере образования, сообщает агентство Report.

Глава грузинского правительства отметил, что министерству образования удалось наладить дистанционное обучение в период карантинных мер, введенных из-за коронавируса, а потому академический год вводить не потребовалось. Дату проведения экзаменов премьер-министр пообещал сообщить позже.

Гахария также объявил, что несмотря на сложную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, в Грузии продолжится реформа образования. Кроме того, по его словам, процесс обучения «приобретет новые акценты, которые связаны с дистанционным обучением, а также другими формами учебы».

Стоит отметить, что ранее Гахария объявил, что для выпускников учебный год закончится 20 мая. Для первоклассников это произойдет 27 мая, а для других групп учеников — 15 июня.

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