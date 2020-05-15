Москва, , 14:06 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым подготовили предложения по повышению гибкости в регулировании трудовых отношений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, соответствующее предложение парламентарии направили секретарю генерального совета партии, члену Совфеда Андрею Турчаку.

В частности, предлагается легализовать временную удаленную работу как новую форму занятости, сделать более гибкими уже имеющиеся в Трудовом кодексе нормы о постоянной работе.

Одновременно предлагается урегулировать порядок взаимодействия работника и работодателя при дистанционной работе.

По мнению парламентариев, у работника должно быть право быть «офлайн», он не должен быть в режиме постоянной связи с руководителем и коллегами.

В числе предложений на перспективу — регулирование новых форм нестандартной занятости, прежде всего на интернет-платформах.

Также предлагается скорректировать закон о занятости населения. Предлагается максимальный переход на онлайн формат работы службы занятости (этот формат апробируется в период пандемии коронавируса), снятие барьеров, связанных с постановкой на учет безработного по месту регистрации. Потерявший доход индивидуальный предприниматель или самозанятый должны иметь право на пособие по безработице без проведения процедур по закрытию своего бизнеса, полагают депутаты.

Предложения предполагается включить в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

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