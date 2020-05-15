Киев, , 14:04 — REGNUM Нынешний президент Украины Владимир Зеленский просто в очередной раз в точности продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко, заявил 15 мая журналист и политический эксперт из Одессы Юрий Ткачев.

Эксперт прокомментировал продолжение санкций против российских социальных сетей и интернет-сервисов. Ткачев считает, что был бы смысл обсуждать данный шаг, если бы это было что-то экстраординарное для Зеленского, чего в нынешней ситуации сказать нельзя.

«Зеленский — это Порошенко в том смысле, что первый срок Зеленского по факту стал вторым сроком Порошенко. С той только разницей, что Порошенко ещё мог фантазировать на тему того, что его политика пользуется поддержкой народа. Зеленский же самим фактом своей победы доказал: поддержкой пользуется политика, ровно противоположная их с Порошенко. И то, что он сегодня делает, ровно противоположно тому, за что голосовали его избиратели весной 2019 года», — рассуждает политолог.

В завершение он делает вывод, что в определенный момент Зеленский еще и «томос (документ о якобы создании автономной украинской церкви) из широких штанин достанет».

ИА REGNUM напоминает, что накануне вечером Зеленский продлил на три года санкции против российских соцсетей и интернет-сервисов, подписав соответствующее решение Совнацбеза. В свою очередь, экс-президент Порошенко заявил, что считает это «правильным решением», но обратил внимание, что указ о продлении подписан в последние минуты последнего дня действия санкций.

«Что выжидал офис президента и почему медлил — вопрос открытый», — подчеркнул он.