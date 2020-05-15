Вашингтон, , 13:55 — REGNUM

США не первый год ведут дезинформационную войну против нашей страны, они её почти и не прекращали с 1917 года, поэтому включение в эту войну темы коронавируса не должно никого удивлять, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 мая, комментируя публикацию Bloomberg.

Как сообщалось ранее, Bloomberg опубликовал материал под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла публикацию резкой критике и отметила, что на Западе дан старт дезинформационной кампании в отношении России вокруг темы пандемии.

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«Если говорить о форме, в которой американская пресса обсуждает происходящее в нашей стране в связи с эпидемией COVID-19, то она отвратительна. Но мало ли в современном мире отвратительных по форме явлений? Не думаю, что нам стоит опускаться до такого же бескультурья, но быть жёстче в пропагандистской постановке тех или иных вопросов точно необходимо.

Что же касается сути вопроса, то США уже не первый год ведут дезинформационную войну против нашей страны. По сути дела, они её почти никогда и не прекращали с 1917 года: как начали, так с небольшим перерывом на 1941 — начало 1945 года и ведут. Так что включение в эту войну темы коронавируса не должно никого удивлять. Вирус сегодня — это оружие, субъективно или объективно, всё равно — он используется для разрушения. Тут главное — самому себя не разрушать; на этом надо сконцентрировать внимание, а не на внешних выпадах.