Варшава, , 13:52 — REGNUM В связи с тем, что кандидат в президенты Польши от оппозиционной «Гражданской коалиции» Малгожата Кидава-Блоньска отказалась от дальнейшего участия в предвыборной кампании, в штабе партии «Гражданская платформа» проходит заседание, на котором должен быть решён вопрос о новом кандидате.

По мнению комментаторов, наибольшие шансы на выдвижение кандидатом от объединённой проевропейской оппозиции имеют нынешний президент (мэр) Варшавы Рафал Тшасковский и бывший спикер Сейма (нижней палаты парламента) Радослав Сикорский. Оба выразили своё согласие быть кандидатом на президентских выборах.

По мнению президента (мэра) Познани Яцека Ясковяка, с большой вероятностью кандидатом в президенты от объединённой оппозиции станет Рафал Тшасковский.

Председатель правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что, по его мнению, выбор любого из этих кандидатов на пост президента стал бы «параличом страны».

«Эти господа отличаются друг от друга, но эти различия с точки зрения интересов поляков не важны. Не дай бог, чтобы эти люди могли оказать какое-то серьезное влияние на всю страну. Господин Тшасковский имеет именно такое влияние, когда речь идёт о Варшаве. Я не буду здесь описывать последствия, потому что не хочу быть грубым», — передаёт слова Качиньского издание dorzeczy.pl.

Правление Тшасковского в Варшаве ознаменовалось множеством скандалов: экологическими проблемами, злоупотреблениями при реприватизации домов и ремонте Дворца науки и культуры, и многими другими. Некоторые в оппозиции опасаются, что эти проблемы могут «перекинуться» на президентскую кампанию.

Журналист и публицист Радослав Сикорский в разное время занимал посты министра обороны, министра иностранных дел и спикера Сейма. При этом он до 2006 года сохранял подданство Великобритании.

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