Киев, , 13:50 — REGNUM Власти Киева готовы возобновить работу метро сразу же, как только правительство позволит это сделать, заявил на брифинге сегодня, 15 мая, мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Мэр отметил, что пока метрополитен Киева не перевозил пассажиров, в нем продолжались и продолжаются все необходимые работы по содержанию инфраструктуры.

ИА REGNUM напоминает, что Кличко заявил правительству о необходимости возобновить работу метро в Киеве еще 13 мая, и с тех пор ежедневно повторяет данный тезис. Накануне к инициативе Кличко присоединился и мэр Харькова Геннадий Кернес. Городские главы отмечают, что в условиях смягчения карантина люди стали выходить на работу, и наземного транспорта для обслуживания пассажиров категорически не хватает. Кернес подчеркнул, что ни одна страна в мире в рамках борьбы с коронавирусом не закрыла метро.

В правительстве Украины до сих не дали прямого ответа, когда кабмин планирует возобновить работу метро в Киеве, Харькове и Днепропетровске.