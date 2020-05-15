Вильнюс, , 14:22 — REGNUM Эстония, Латвия и Литва открыли границы для свободного передвижения местных жителей. Прибалтийский регион в настоящее время является единственным регионом в ЕС, где можно путешествовать из страны в страну без каких-либо дополнительных требований соблюдения карантина. Об этом рассказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в интервью финско-шведскому изданию Svenska Yle.

«Открытие границ в странах Прибалтики является довольно серьезным сигналом для Европы и всего мира, что наш регион правильно реагировал на пандемию коронавируса», — заявил Сквернелис.

«Три прибалтийские страны разрывают «туристический пузырь», как его назвали международные СМИ», — с гордостью заявил представитель рабочей группы по коронавирусу правительства Литвы Гедриус.

На практике отказ от этого «туристического пузыря» означает, что все граждане и лица, проживающие в Эстонии, Латвии и Литве, могут свободно перемещаться по странам Прибалтики без необходимости соблюдать дополнительные условия. Речь, в частности, идет об отказе от требования помещения вновь прибывших в условия карантина в течение двух недель после прибытия.