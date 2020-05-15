Москва, , 13:45 — REGNUM Российские власти не намерены и не будут скрывать данные об уровне смертности от коронавирусной инфекции на территории РФ. Об этом сегодня, 15 мая, в интервью РБК заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Я вас уверяю, что российские власти будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что «это не шутки, это жизни людей», играть с которыми возмутительно, так же, как и возмутительно «использовать эту ситуацию для очернения той или иной страны».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg в своей статье заявило, что в России якобы неправильно ведут подсчёт количества жертв COVID-19. До этого в американской газете The New York Times вышла публикация, в которой утверждалось якобы со ссылкой на портал открытых данных московского правительства, что число смертей от коронавирусной инфекции в Москве и субъектах РФ может быть выше, чем сообщает официальная статистика.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что череда публикаций в западной прессе о ситуации с коронавирусом в России свидетельствует о начале дезинформационной кампании.