Москва, , 13:42 — REGNUM Синхронные публикации относительно данных по коронавирусу в некоторых британских и американских СМИ в Совфеде расценили как часть пропагандистской кампании против России, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

«Есть признаки того, что это очевидно инспирированная и проспонсированная информационно-пропагандистская акция, призванная очернить работу наших федеральных и региональных властей, а также систему здравоохранения», — заявил член Совфеда Константин Долгов.

Он допустил, что одной из целей этой компании является «переключение внимания с внутренней ситуации в Великобритании и США», тем более что ситуация со смертностью от COVID-19 в этих странах весьма неблагоприятная, а статистика ужасающая.

Сенатор дал высокую оценку действиям российского МИД на фоне скандала.

«Очень своевременные и правильные действия, предпринятые по линии МИД России. Наши послы в США и Великобритании связались с редакциями New York Times и Financial Times. Посол в Великобритании встречался с редакцией Financial Times и высказал серьёзную озабоченность подобными ничем не обоснованными публикациями. Это инсинуации. И мы помним, как пишут эти издания о России, а журналистов New York Times еще наградили за серию статей о России — абсолютно с потолка взятые статьи с очень серьезными измышления», — говорит парламентарий.

Долгов не исключает дальнейших попыток очернить Россию.

«Я не исключаю, что самые неблаговидные, грязные методы могут использоваться и в дальнейшем для попыток очернить ситуацию в нашей стране с борьбой с пандемией», — заявил сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что анализ ситуации с пандемией в России и принятие мер по борьбе с ней не только эффективны, но и беспрецедентно открыты.

«Совещания у президента РФ проходят открыто, глава государства дал установку и ее выдерживают — на максимальную информированность населения о реальной ситуации. То же касается и мер поддержки, и это, конечно, фактор, который помогает эффективно противодействовать коронавирусу», — сказал сенатор.

Ситуация с коронавирусом в России улучшается, меры дают результат, завил парламентарий.

«Никакие публикации этого изменить не могут, но очень правильно, что подобные непрофессиональные публикации со стороны крупных информационных изданий не остаются незамеченными, и на них следует адекватная реакция наших властей. Факты говорят сами за себя, и то, что у нас сейчас постепенно страна начинает возвращаться к функционированию, говорит лучше любых публикаций», — заключил Долгов.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России приняла к рассмотрению публикации зарубежных изданий The New York Times и Financial Times, где синхронно появились статьи о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике, парламентарии настаивают на санкциях в отношении журналистов изданий — вплоть до лишения аккредитации.

