Красноярск, , 13:43 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс 15 мая подписал указ, обязывающий работодателей, привлекающих сотрудников для работы вахтовым методом, обеспечивать для них дополнительные меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Текст указа опубликован на официальном портале Красноярского края.

Указ обязывает руководство предприятий, нанимающих вахтовиков, обеспечивать их размещение на 14 календарных дней в специально приспособленных помещениях (обсерваторах), для которых могут использоваться гостиницы, санатории, базы отдыха и другие подобные объекты. В течение этого времени, до выезда к месту работ, должно осуществляться наблюдение за состоянием здоровья работников.

Вторым обязательным мероприятием для работодателя, в соответствии с новым указом, является обследование работника на коронавирусную инфекцию за двое суток до даты его выезда к месту производства работ. Если тестирование подтвердит наличие инфекции — работодатель должен будет запретить выезд и организовать комплекс противоэпидемических мероприятий.

Опубликованный указ вступает в силу с 16 мая.

Напомним, власти Красноярского края надеются, что в ближайшее время общими усилиями удастся локализовать очаг коронавируса в посёлке вахтовиков в Северо-Енисейском районе.

На прошедшем сегодня заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что золотодобывающая компания «Полюс» «предпринимает очень серьёзные усилия по локализации вспышки коронавирусной инфекции в своём вахтовом поселке», однако ситуация остаётся «достаточно серьёзной».

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