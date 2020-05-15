Москва, , 13:40 — REGNUM В посольство РФ в США направляется большое количество заявлений и просьб о помощи выехать на родину от представителей стран СНГ, в том числе от граждан Украины, заявил 15 мая ИА REGNUM эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

«Как оказалось, Америка, все годы заверявшая Украину в своей дружбе и расположении, отказалась оказывать какую-либо помощь ее гражданам, застрявшим на ее территории из-за пандемии. Но, что еще более печально, людям, и так находящимся в плачевном состоянии, не дает никакой поддержки и их собственная страна», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что «отчаявшиеся украинцы обратились за помощью к послу Российской Федерации». По словам Ионова, «наши загранучреждения приняли просьбы и сейчас работают над тем, чтобы дать людям возможность ближайшими рейсами вылететь в Россию, а уже из России — домой, на Украину».