Белград, , 13:36 — REGNUM Сербия не ведет переговоры вокруг Косово и Метохии, и нет никакого решения косовского вопроса, которое находится в данный момент на столе переговоров. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич 14 мая.

Вучич напомнил, что он «еще с 2012 года слышит истории о том, как он должен признать Косово» и как он торопится это сделать.

«Некоторые ходят в посольства западных стран и говорят, что Вучич сербский националист, который их обманывает и который не сделает уступок по Косово и Метохии. А потом нашей общественности говорят, что Вучич должен признать Косово, и что он спешит», — процитировал телеканал РТС слова президента.

Президент Сербии добавил, что он всегда будет выступать за сохранение мира, но, если это будет необходимо, то он проявит «силу и твердость сербской политики».

Напомним, что Александр Вучич ранее неоднократно выступал за некое компромиссное решение косовского вопроса и заявлял о том, что «одна сторона не может получить все, а вторая ничего».