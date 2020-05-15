Тбилиси, , 13:40 — REGNUM Агентство США по снижению угрозы обороны (DTRA) вручило министерству внутренних дел Грузии гуманитарную помощь для борьбы с распространением коронавируса на сумму $250 000. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба грузинского МВД.

По данным ведомства, из США было привезено 2150 лицевых щитков, 1500 литров дезинфицирующего средства, 12 260 респираторов, 576 термометров и 12 260 одноразовых костюмов. Сообщается, что полученные средства передадут пограничникам, спасателям и отрядам специального реагирования.

Стоит отметить, что в Грузии для предотвращения распространения коронавируса периодически точечно вводят режим строгого карантина в населенных пунктах, где есть признаки возникновения очага инфекции. В этом случае полиция и военные оцепляют район и следят, чтобы оттуда никто не выезжал.