Пхеньян, , 13:45 — REGNUM В КНДР осудили недавний доклад о текущем состоянии в сфере прав человека на Севере, опубликованный Корейским институтом по вопросам национального воссоединения (KINU).

«Это серьёзная политическая провокация против КНДР и конфронтационный акт, который вызывает недоверие и вражду между соотечественниками и приводит отношения между странами к катастрофическому концу», — отмечается в статье северокорейского новостного сайта Uriminzokkiri.

В статье также отмечается, что Сеул должен обратить внимание на ситуацию с правами человека внутри страны, поскольку вопрос компенсаций жертвам восстания в Кванджу (18−27 мая 1980 г.) и семьям погибших при крушении парома «Севоль» (16 апреля 2014 г.) до сих пор не решен.

Отметим, что 11 мая представители Корейского института по вопросам национального воссоединения опубликовали ежегодный доклад, в котором отметили серьезные нарушения прав человека в КНДР, среди которых массовые казни и лагеря для политзаключённых.