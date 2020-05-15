Москва, , 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации», — сказал Лавров в интервью РБК.

По словам главы МИД РФ, снятие ограничительных мер будет происходить постепенно, а восстановление мировых связей во всех сферах деятельности займет длительное время.

Многие эксперты сходятся в том, что даже после того, как все ограничения будут сняты и вакцины одобрены, «такой абсолютно свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет», подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что никаких планов по введению выездных виз для российских граждан после спада пандемии коронавируса нет.

Он подчеркнул, что не видит никакой необходимости в визах на выезд и не слышал о подобных инициативах среди тех, кто имеет какое-либо отношение к принятию подобных решений.

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