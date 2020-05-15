Минск, , 13:17 — REGNUM Центризбирком Белоруссии на заседании 15 мая принял решение зарегистрировать четыре инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты. Теперь им разрешено собирать подписи — по 100 тысяч на каждого желающего получить регистрацию в статусе кандидата в президенты.

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила о регистрации инициативных групп Александра Лукашенко и гомельского блогера-фермера Юрия Ганцевича. Зарегистрированы также инициативные группы двух партийных кандидатов — представителей пропрезидентской «Либерально демократической партии» Олега Гайдукевича и прозападной оппозиционной «Объединённой гражданской партии» Владимира Непомнящих.

Отказано в регистрации 10 инициативных групп. Восемь из них — по выдвижению «кандидатов протеста», которых оппозиционный деятель Николай Статкевич планировал использовать для агитации и пропаганды во время президентской кампании. В частности, отказано в регистрации Александру Гречишникову, Анжелике Железняковой, Антонине Вишняковой, Валентину Фролову, Веронике Мищенко, Виктории Хотенко, Игорю Клещуку и Ольге Николайчик.

Также отказано в регистрации инициативных групп по выдвижению двух блогеров. Не смогут стать кандидатами в президенты Виталий Зелковский и Сергей Тихановский.

Напомним, по состоянию на 14 мая Центризбирком Белоруссии получил заявления о регистрации 34 инициативных групп. На заседании 15 мая было рассмотрено 14 заявлений.

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Президентская кампания в Белоруссии неофициально стартовала в 2018 году — тогда о своих президентских амбициях заявили несколько представителей прозападной оппозиции. Национальное собрание Белоруссии на заседании 8 мая решило, что основным днём голосования будет 9 августа.

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