София, , 13:19 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов постановил открыть торговые центры в стране ввиду снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 15 мая сообщает Reuters.

Решение было принято после встречи Борисова с представителями торгового объединения страны. Бизнесмены убедили главу правительства в необходимости пойти на такой шаг.

Власти страны приступили к ослаблению карантинных мер в конце апреля, однако при этом сохранялись строгие меры социального дистанцирования. Торговые центры начнут свою работу в понедельник, 18 мая.

Напомним, на сегодняшний день в Болгарии выявили 2138 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число смертей от COVID-19 в стране достигло 102 человек.