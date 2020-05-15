Москва, , 13:15 — REGNUM Немецкая сторона до сего времени не дала никаких доказательств своих заявлений о том, что Россия причастна к атаке хакеров и электронную почту немецкого канцлера Ангелы Меркель. Об этом 15 мая рассказал министр иностранных дел России Серей Лавров.

«Пять лет прошло. Ни единого конкретного факта не предъявлено», — приводит РБК слова главы МИД РФ.

Также он напомнил, что в ранее бундестаге заявили, что спецслужбы ФРГ обнаружили, что пять лет назад в рамках какого-то расследования стало известно, что атака хакеров на бундестаг и личную почту канцлера были сделаны русскими.

Отметим, в начале мая текущего года немецкое издание Spiegel сообщило, что во время хакерской атаки на бундестаг в 2015 году злоумышленники скопировали два почтовых ящика с перепиской канцлера Германии в период с 2012 по 2015 год.