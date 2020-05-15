Варшава, , 13:14 — REGNUM Кандидат в президенты Польши от леволиберальной проевропейской «Гражданской коалиции», вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Малгожата Кидава-Блоньска отказалась от дальнейшего участия в президентских выборах.

«У меня есть для вас несколько новостей. Во-первых, я верю, что через несколько недель у нас будет новый президент. Вторая заключается в том, что я не буду участвовать в этих выборах», — передаёт её слова «Польское радио».

Ранее, после того, как 14 мая издание wpolityce. pl сообщило о решении руководства «Гражданской коалиции» сменить своего кандидата в президенты, Кидава-Блоньска отказывалась комментировать это, и демонстрировала решимость продолжить борьбу за президентский пост.

Согласно результатам опроса, проведённого по заказу авторитетной газеты Rzeczpospolita, если бы выборы президента состоялись в назначенный срок (10 мая) Кидава-Блоньска набрала бы не более 5% голосов избирателей, что даже меньше, чем у двух кандидатов, считавшихся ранее аутсайдерами.

«Я знаю, что несу ответственность за то, что произошло, потому что низкий рейтинг поддержки моей кандидатуры вызван тем, что поляки не знали, буду ли я участвовать в выборах или нет, — сказала Кидава-Блоньска. — Я не хочу становиться обузой для всей партии».

Президентские выборы в Польше должны были состояться 10 мая 2020 года. Оппозиция настаивала на том, что из-за эпидемии коронавируса, выборы следует перенести на более поздний срок. Правящая праволиберальная партия «Право и Справедливость», понимая, что в условиях падения экономики перенос выборов опасен для власти, настояла на проведении выборов по почте.

Сейм Польши принял закон о дистанционном голосовании, но оппозиция, контролирующая большинство в Сенате, смогла затянуть утверждение закона, и тем самым сорвать выборы 10 мая.