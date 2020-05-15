Пекин, , 13:13 — REGNUM Китай не намерен вступать ни в какие трёхсторонние переговоры по вопросам контроля над стратегическими наступательными вооружениями. Об этом заявил 15 мая официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Китайский дипломат прокомментровал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что проблема втягивания Китая в российско-американские переговоры вокруг договора СНВ-3 полностью надуманна. Он подчеркнул, что ДСНВ требует к себе повышенного внимания и лежит в основе стратегической безопасности России и США, а также глобальной стабильности.

«У Китая нет никаких намерений вступать ни в какие трехсторонние переговоры по вопросам контроля над вооружениями», — сказал Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Захарова отметила, что идея о включении КНР в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3, не может являться поводом для отказа от продления соглашения. Москва выступает против «любых искусственных увязок» в этом вопросе, подчеркнула она.

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