Москва, , 13:11 — REGNUM Россия готова к участию в онлайн-саммите Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в любое момент, заявил 15 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия поддержала инициативу Франции о проведении саммита в онлайн-режиме.

«Все (постоянные члены Совбеза ООН) сошлись на том, что встретиться нужно в формате видеоконференции», — сказал он в интервью РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что дата дистанционной встречи лидеров «пятерки» Совбеза ООН все еще не согласована, но сам вопрос такой встречи остается на повестке дня и продвигается вперед.

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