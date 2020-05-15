Джакарта, , 13:10 — REGNUM Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла отмечает сегодня, 15 мая 2020 года, своё 78-летие, сообщает Kompas.

Юсуф Калла, который в настоящее время занят работой в качестве председателя Индонезийского Красного Креста, получил 15 мая поздравления от своих коллег, друзей и семьи.

Известно, что обстоятельства, связанные с распространением COVID-19 в стране, не позволяют вице-президенту отпраздновать свой день рождения в кругу близких людей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии выявило 16 496 случаев заражения SARS-CoV-2 и 1076 случаев смерти.

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