Тбилиси, , 13:09 — REGNUM В Конституционном суде Грузии 15 мая рассмотрят иск лидера партии «Гирчи» («Шишка») Зураба Джапаридзе в отношении правительства Грузии. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

По данным журналистов, истец намерен доказать, что строгий карантин, введенный в муниципалитетах Марнеули и Болниси для предотвращения распространения коронавируса, является неконституционным. Как заявляет Джапаридзе, ограничивать право на передвижение по Грузии может только президент страны, а он передал эти полномочия правительству.

Стоит отметить, Джапаридзе подавал в Конституционный суд в общей сложности три иска. Второй был связан с запретом на перевозку более двух пассажиров в машине, а третий — в связи с введением комендантского часа. Суд уже отказал в рассмотрении иска о перевозке пассажиров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болнисском муниципалитете Грузии выявлено 15 случаев коронавируса