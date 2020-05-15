Москва, , 13:05 — REGNUM Законопроект, призванный отладить механизм дистанционного обучения разработали в Совфеде, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Предполагается закрепить за Минпросвещения и за Минобрануки полномочия вводить в России режим дистанционного обучения в условиях повышенной готовности, ЧС и иных форс-мажорных обстоятельствах.

Профильные министерства должны будут прописать регламент длительности уроков и выставления оценок в условиях онлайн-обучения.

Прописывается, что такое обучение можно будет организовать не только по всей стране, но и в отдельном регионе, районе или муниципалитете.

Перевод школ и вузов на онлайн обучение на фоне пандемии коронавируса выявило неготовность системы образования к работе в таких условиях.