Москва, , 12:56 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») направил обращение главе Минтранса Евгению Дитриху, где указывает на проблемы на пропускном пункте МАПП «Пограничный» (Приморский край), расположенном на седьмом километре автомобильной дороги А-174 (российско-китайский участок госграницы), передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Он обращает внимание министра на то, что на российской стороне пропуска скопилось несколько сотен грузовых автотранспортных средств, в том числе большое количество рефрижераторов.

«В ожидании пропуска через границу водители неделями находятся в антисанитарных условиях в кабинах автомобилей, они не обеспечены нормальным питанием. Отсутствует возможность принять элементарно гигиенических процедур. У водителей заканчивается продукты, санитарные средства индивидуальной защиты и топлива», — говорится в обращении.

Парламентарий указал на то, что причиной такой ситуации не является факт принятия китайской стороной мер по ограничению пропуска на свою территорию.

«Российская сторона на пограничной пропускает автомобили по «живой очереди». Заезд в пункт пропуска должен осуществляться с прилегающей стоянки. Однако отдельные маргинальные личности в нарушение требований Правил дорожного движения имеет покровительство некоторых сотрудников федеральных служб, находящихся на переходе, заезжают на пункт пропуска со встречной полосы и проезжают без всякой очереди», — говорится в документе.

«По информации перевозчиков, на сегодняшний день на переходе образовалось 7−8 группировок, извлекающих выгоду из создавшейся ситуации и торгующих местами в очереди. Участники группировок обеспечивает безочередной проезд водителям автомобилей, согласившихся оплатить эту услугу, такса за которую составляет в среднем 50 тыс. рублей с единицы транспорта», — пишет Лысаков в ТГ-канале.

Он сообщает, что «перевозчики извещали о сложившейся ситуации компетентные органы, но получали формальные отписки».

"Прошу вас принять экстренные меры по снижению социальной напряженности на МАПП «Пограничный» и восстановлению его работы в штатном режиме», — просит депутат Госдумы.