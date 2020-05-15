Киев, , 12:52 — REGNUM «Слуги народа» явно не успевают к осени найти достойных и компетентных кандидатов под местные выборы и даже уже не имитируют подобные «кастинги», заявила 15 мая украинский политический эксперт Александра Решмедилова.

Эксперт отмечает, что, вопреки всем предвыборным заявлениям, партия «Слуга народа» так и не стала кузницей новых кадров, а обещанные социальные лифты так и не заработали.

«Местные выборы — конкуренция личностей, а не партийных брендов. Ноунейм-кандидатам от СН в октябре будет не просто победить многих действующих мэров, имеющих сильные позиции и реальную поддержку людей», — отмечает эксперт.

Пор ее словам, партийная верхушка продолжает убеждать президента Зеленского в том, что мэры городов — это подчиненные, которыми можно и нужно управлять, а они должны беспрекословно выполнять все указания сверху, а в противном случае их всегда можно вразумить давлением, всевозможными обвинениями и уголовными делами.

Решмедилова отмечает, что Зеленский мог бы консолидировать вокруг себя региональные элиты и возглавить реформу местного самоуправления, «но его окружение продолжает разрывать Украину, ежедневно провоцируя противостояние между центральной и местной властью».

ИА REGNUM напоминает, что за последнее время крайне резкими заявлениями в адрес Киева отметились мэры Днепропетровска Борис Филатов и Харькова Геннадий Кернес. Филатов даже обвинил офис президента Украины в специальном «разгоне» тезисов про «усиление сепаратистских тенденций» в стране. А вот городская власть Львова, напротив, всячески подчеркивает свою лояльность центральной власти.

Напомним, что местные выборы на Украине должны состояться осенью нынешнего года. Впрочем, официальное решение еще не принято — ожидается, что власть назначит местные выборы летом, в июле.