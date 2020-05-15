Рига, , 12:33 — REGNUM В четверг, 14 мая, Сейм (парламент) Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону «О материнстве и больничном страховании», продлив возможность получить оплату больничных из-за COVID-19 до 31 декабря 2020 г. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным Государственного агентства социального страхования (VSAA), в апреле среднее число оплачиваемых «больничных дней» в стране из-за COVID-19 равнялось 10,9, из расчёта 36 евро в день. Пока жителям Латвии выплачено 329 625 евро.

В министерстве здравоохранении Латвии проинформировали, что за апрель пособия по COVID-19 в стране получили 833 человека, оплачено 9082 дней.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.