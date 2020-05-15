Киев, , 12:32 — REGNUM

На Украине более половины депутатов Верховной рады воспротивилось попытке изменить смысл праздника 9 Мая, в России же такого числа сознательных депутатов не нашлось, и в День Победы над Японией нас хотят заставить праздновать некое абстрактное «окончание войны», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 мая, комментируя высказывания Виктора Медведчука.

Как сообщалось ранее, лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» анонсировал создание общественного движения «Украинский фронт защиты исторической памяти». Власти Украины, следуя примеру США, стараются замалчивать и искажать роль СССР в Победе над нацизмом и других исторических событиях, отметил Медведчук. Ранее Верховная рада Украины отклонила проект обращения, в котором 9 мая именовалось не Днем Победы, а «днем окончания Второй мировой войны».

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«Решение о создании общественного движения «Украинский фронт защиты исторической памяти» — это очень верное решение: в борьбе за правое дело, за правду люди должны объединяться.

Надругательство над историей, а именно это в настоящее время происходит на Украине, и не только на Украине, разрушительно — ведь речь идёт не о какой-то абстрактной истории, а об истории, сложенной из историй миллионов семей. По-хорошему, каждый должен отдать себе отчёт, как на лживое изложение событий Великой Отечественной или всей Второй мировой войны, или ещё каких-то событий истории нашей страны реагировали бы его предки — отцы, деды, прадеды. Можно, конечно, встать на позицию, что предки были идиотами, ничего не понимали, а я вот сейчас всё понимаю правильно, но тогда надо быть готовым к тому, что и в отношении тебя, причём с действительными основаниями, потомки займут такую же позицию.

Тот, кто пытается поссорить нас с предками, представить их в виде людей, которые неправильно понимали то, как и зачем они живут, — хам и каинский отпрыск.

Обратите внимание, однако, на важный момент. На Украине более половины депутатов Верховной рады воспротивилось попытке выдать 9 мая не за День Победы в Великой Отечественной войне, а за день некоего абстрактного «окончания войны». Между тем у нас такого числа сознательных депутатов не нашлось, и в День Победы над Японией, 3 сентября, нас хотят заставить праздновать некое абстрактное «окончание войны». Так что Россия пока на депутатском уровне от Украины отстаёт.

Горячо поддерживаю мысль Виктора Медведчука о сопричастности всех народов бывшего СССР всем его свершениям, среди которых победы 1945 года стоят в первом ряду! «Оппозиционной платформе — За жизнь», лично её лидеру искренне желаю успеха в их важнейшем начинании.