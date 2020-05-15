Москва, 15 мая 2020, 12:30 — REGNUM У России и США есть закрытые каналы связи для «построения доверительного диалога и прояснения вопросов, вызывающих обеспокоенность» двух стран, однако все попытки Москвы активизировать эти каналы Вашингтон оставляет без реакции. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.
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Дипломат напомнил, что эти каналы связи были успешно задействованы в ходе предвыборной кампании 2016 году в США. Тогда российская сторона предоставила Вашингтону «развёрнутые ответы на запросы».