Киев, , 12:30 — REGNUM Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что президента страны Владимира Зеленского «поместили в информационный карантин» и «продолжают обманывать».

Свое мнение Гончарук выразил 14 мая через социальные сети.

По мнению бывшего главы правительства, соответствующая тактика подталкивает Зеленского к принятию «спорных решений».

Также Гончарук раскритиковал ряд инициатив и законов, внедренных и принятых на Украине за последнее время. В частности, по его словам, земельную реформу под давлением «провели почти для галочки», а сотрудничество с МВФ теперь выглядит «вынужденным шагом, чтобы не допустить дефолта, а не партнерством».

Экс-премьер недоволен и последними кадровыми решениями, принятыми нынешней властью, заявив, что они «являются яркими сигналами возвращения коррупции в правительство».

ИА REGNUM напоминает, что Алексей Гончарук возглавлял правительство Украины с конца августа 2019 года по 4 марта 2020 года. При смене премьер-министра Зеленский заявил, что кабмину Гончарука удалось сделать много, но недостаточно, чтобы удержаться в исполнительной власти.