Ярославль, , 12:27 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил о том, что власти бесплатно раздадут маски малоимущим многодетным семьям. Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Разгрузка масок для многодетных в Ярославле Yarregion.ru

Губернатор объяснил такое решение комментариями и письмами жителей с требованием обеспечить масками ярославцев в связи с введением масочного режима с 16 мая.

«Жители региона объясняют свое возмущение тем, что стоимость защитных средств возросла и купить их в необходимом количестве не каждый может себе позволить. Сейчас правительство области работает над ценовой доступностью. Нашли возможность помочь тем жителям, для кого масочный режим может повлечь серьезные расходы. Это многодетные малоимущие семьи. Ситуация, когда зарабатывает один или двое, а обеспечить надо 5 и более человек, и каждый рубль на счету — непростая. Поэтому мы раздадим им одноразовые маски, 158 тысяч штук. Сегодня начали выдачу со склада государственного предприятия «Областная фармация». Получат их 3436 многодетных малоимущих семей, а это 18 125 человек. Маски им передадут специалисты органов социальной защиты населения», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Штраф за появление в общественным местах без маски составит от 1 до 30 тысяч рублей, решение по протоколам об административном правонарушении в каждом конкретном случае будут выносить районные суды.

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