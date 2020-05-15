Киев, , 12:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с девяти лиц, имевших отношения к выборам в ДНР и ЛНР. Об этом сообщило 15 мая информационное агентство «Украинские новости».

В частности, ограничения сняты с бывшего депутата Европейского парламента Алессандры Муссолини, внучки Бенито Муссолини.

В марте 2019 года против экс-парламентария были введены санкции из-за её участия в наблюдении за выборами на территории ДНР и ЛНР.

Санкции также были сняты с основателя IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева и 12 частных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский продлил запрет на использование российских социальных сетей, нескольких программ и сервисов от российских компаний-разработчиков.

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