Белград, , 12:19 — REGNUM Южный сербский край Косово и Метохия находится в серьезном политическом кризисе, который разрешится не скоро. Об этом ИА REGNUM заявила директор Института геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.

Эксперт считает, что на международной арене в данный момент происходят большие перемены. Так, например, на днях в немецком Бундестаге звучали заявления о том, что в настоящее время никто не ожидает, что Косово станет стабильным и мультиэтничным, напомнила она.

«Ожидается, что оно продолжит играть роль дестабилизирующего фактора в Европе, так как политические должности занимают террористы. Руководство Сербии вместо того, чтобы активно использовать такие политические обстоятельства, по всей видимости, спешит легализировать так называемую независимость Косово. При этом спешит больше, чем сами албанцы», — отметила Трифкович.

Эксперт добавила, что соглашение с Приштиной, по которому Сербия отказалась бы от Косово и Метохии, не было достигнуто до сих пор только благодаря конфликту между албанскими политическими структурами.

«Сербские власти к этому готовы. Сложно объяснить, какой мотив подталкивает сербские власти к добровольной передаче около 15% территории государства, под предлогом того, что таким образом будет достигнут долгосрочный мир с албанцами», — заявила она.

По словам Трифкович, такой шаг может втянуть Сербию в серьезные конфликты, так как большинство граждан и Сербская православная церковь выступают резко против отказа от Косово и Метохии. «Если режим в Белграде считает, что это удержит его у власти, это плохой прогноз. Сербия нуждается не в быстром решении, которое узаконило бы преступления, на которых зиждется это сепаратистское формирование, а в долгосрочном стратегическом процессе стабилизации в рамках международного права и Резолюции 1244 СБ ООН при активной поддержке всех политический значимых игроков», — подытожила Драгана Трифкович.