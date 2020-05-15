Киев, , 11:54 — REGNUM На Украине вовсю развивается коммерческое суррогатное материнство, которое нарушает права детей, заявил 15 мая детский омбудсмен Николай Кулеба.

Чиновник, в частности, прокомментировал информацию о 46 младенцев от суррогатных матерей, которые сейчас «зависли» в одном из отелей Киева из-за коронавирусного карантина.

«Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами. И реальное количество детей, которых «поставляет» Украина таким образом, мы не знаем», — отметил Кулеба, дав понять, что власть намерена изменить такое положение дел. Он подчеркнул, что выступает «категорически против» коммерческого суррогатного материнства.

Политический эксперт Сергей Фурса в своем комментарии возмущенно отмечает, что нынешние украинские чиновники «всюду суют свой нос» — сначала они запретили заробитчанам выезжать из страны без спецразрешения правительства, а теперь хотят запретить суррогатное материнство.

«Есть женщины, которые готовы предоставить услуги суррогатного материнства. Которые вынашивают детей для других. Детей, генетически чужих для самих женщин. И женщины зарабатывают деньги. Для них это работа. И это работа гораздо достойнее чем то, чем занимается большая часть украинских чиновников», — отмечает специалист.

Эксперт отмечает, что это тяжелая работа, но пока украинское государство не предлагает альтернатив, женщины идут на это.

«Как и заробитчане, которые, наверное, хотели бы остаться дома. Но украинские политики сделали все, чтобы в Польше было гораздо лучше», — заявил Фурса.

В завершение эксперт саркастически отмечает, что государство, которое само ни на что не способно, видимо, возьмет процесс под контроль и организует некую госкомпанию «УкрСпецДетейПродажа».

»Даешь монополию государства в этом вопросе? Только с разрешения украинского чиновника?», — отмечает политолог.