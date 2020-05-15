Киев, 15 мая 2020, 11:54 — REGNUM США передали Украине партию военной помощи общей стоимостью более $25 млн, сообщило 15 мая посольство США на Украине на своей странице в социальной сети Twitter.
Американская военно-транспортная авиация доставила на Украину приборы ночного видения, тепловизоры, радиостанции и медицинское оборудование.
В посольстве подчеркнули, что военная помощь США предназначена для использования в зоне проведения карательной операции Украины против жителей Донбасса.
Ранее газета The New York Times добилась через суд предоставления Белым домом переписки, в которой обсуждалась задержка поставок военной помощи на Украину в 2019 году.
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