Москва, , 11:55 — REGNUM Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО) подготовил мониторинг и атлас «Регионы, муниципалитеты и местные сообщества против COVID-19», передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Общий набор мер, принятых в разных регионах страны, в целом схож, делают вывод авторы. В большинстве случаев муниципалитеты оперативно взяли на себя работу по дезинфекции общественных пространств и транспорта, доводили до жителей информацию о правилах профилактики коронавируса, принимали усилия по сдерживанию роста цен в магазинах и аптеках, помогали организовать волонтерскую работу и привлекали благотворителей для помощи медикам и нуждающимся жителям.

Региональные практики по поддержке экономики оказались созвучны федеральным решениям, а некоторые — даже предваряли и существенно дополняли их. Например, финансовая поддержка самозанятых, включение местных производителей в исполнение регионального и муниципального заказа или же полная отмена арендных платежей для небольших предприятий на весь срок эпидемии.

В то же время борьба с коронавирусом потребовала значительных расходов из бюджетов всех уровней. В связи с этим встают вопросы о перенастройке региональных и муниципальных программ и проектов под новые финансово-экономические и социальные условия, а также о дальнейшем развитии механизмов управления территориями.

Ознакомиться с результатами мониторинга можно здесь.

По итогам мониторинга были разработаны более 30 предложений для дальнейшей работы. Они сгруппированы по пяти направлениям: «Закрепление в федеральном законодательстве типовых моделей управления в сложных социально-экономических ситуациях», «Обеспечения труда и занятости», «Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Социальная поддержка населения», «Взаимодействие органов местного самоуправления с населением», «Повышение качества цифровой трансформации органов местного самоуправления».

Предложения будут направлены в правительство РФ для учета при подготовке общенационального плана восстановления экономики.

В основу мониторинга легли практики в санитарно-эпидемиологической сфере, поддержке населения и предпринимательства.

Мониторинг проведен по поручению председателя высшего Совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), первого замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктора Кидяева. Изучались в первую очередь открытые источники, находящиеся в прямом доступе населения городов и сёл. В том числе, правовые акты, изданные органами власти различного уровня, материалы ассоциаций (советов) муниципальных образований, СМИ, социальные сети, другие источники.

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