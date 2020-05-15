Пекин, , 11:50 — REGNUM Просьба об организации посещения специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) лаборатории института вирусологии в Ухане не поступала к властям Китая от руководства ВОЗ. Об этом 15 мая заявил на пресс-конференции глава Отдела международных связей Государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения и гигиены Ли Минчжу.

«ВОЗ никогда не выдвигала требований посещения каких-либо лабораторий», — заявил Минчжу в ответ на вопрос о отказывал ли Китай экспертам ВОЗ в таком посещении и добавил, что данная информация не соответствует действительности.

Также он указал, что в мире из-за пандемии коронавируса сложилась очень тяжелая эпидемиологическая ситуация и Китая принимает активные меры по недопущению нового вируса на своей территории, взаимодействуя при этом с ВОЗИ другими странами в данном вопросе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно делал заявления на тему того, что США предполагают, что новый коронавирус появился из лаборатории института вирусологии в Ухане и потому намерены установить происхождение нового вируса.