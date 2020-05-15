Москва, , 11:28 — REGNUM Свой пост 15 мая оставит генеральный директор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Николай Севастьянов. Об этом 15 мая рассказал источник в ракетно-космической отрасли, слова которого приводит РИА Новости.

«У Николая Севастьянова сегодня последний рабочий день», — заявил источник.

Также он рассказал, что, по его данным, с 18 мая врио гендиректора РКК «Энергия» будет назначен Игорь Озар, однако не стал уточнять причины ухода Севастьянова со своей должности.

При этом указывается, что в самой корпорации не смогли дать оперативный комментарий по данной информации.

Отметим, Николай Севастьянов уже был гендиректором РКК «Энергия» в 2005—2007 году и вновь занял данный пост в январе прошлого года.