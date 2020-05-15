Москва, , 11:26 — REGNUM Замглавы правительства РФ Татьяна Голикова 20 мая выступит в Совфеде в рамках «правительственного часа», передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Вице-премьер расскажет сенаторам о ситуации с коронавирусом, мерах борьбы, а также ответит на вопросы парламентариев о поддержке бизнеса и граждан.

Ранее в Госдуме прошел «правительственный час» с участием главы Минздрава Михаилом Мурашко. Министр ответил на вопросы депутатов и рассказал о работе над лекарствами и вакциной.