Сеул, , 11:28 — REGNUM 15 мая опубликованы результаты трехдневного опроса о деятельности президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает KBS.

Согласно результатам опроса, проведенного исследовательской компанией Gallup Korea в период с 12 по 14 мая среди 1000 человек старше 18 лет, 65% опрошенных поддерживают политику президента, что на 6% ниже по сравнению с опросом, проведенным на прошлой неделе. 27% недовольны политикой лидера государства, что на 6% больше, чем неделю назад.

По мнению специалистов, среди причин положительной оценки респонденты отметили действия и меры, направленные на борьбу с коронавирусом, а среди отрицательных — недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем, недостаточные усилия по борьбе с коронавирусом.