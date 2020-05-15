Киев, , 11:24 — REGNUM Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин обсудил с представителями агентства США по международному развитию (USAID) перспективы сотрудничества, сообщила пресс-служба министерства.

В сообщении говорится, что стороны обсудили реализацию совместного проекта «Энергетическая безопасность». В ходе встречи Рябчин рассказал о мерах, которые предпринимает правительство Украины по стабилизации ситуации в украинской энергетике, а также сообщил, что всё большее значение приобретают вопросы кибернетической безопасности.

Правительство США также уделяет внимание вопросам кибернетической безопасности и может помочь Украине, заявила исполняющая обязанности директора миссии USAID в Украине Сюзан Кутор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство USAID выделило Украине $12,1 млн на борьбу с пандемией коронавируса.

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