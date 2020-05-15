Киев, , 11:24 — REGNUM Украина увеличила состав делегации для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, но все остальное, что касается содержания и сути, остается неизменным, заявил 15 мая украинский политолог Владимир Воля.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 14 мая, обновленная украинская делегация во время очередной встречи контактной группы исключила возможность закрепления особого статуса республик Донбасса в конституции Украины и в очередной раз подчеркнула, что выборы там должны состояться согласно украинскому законодательству. В целом в режиме видеоконференции заседали четыре группы: по безопасности, гуманитарная, политическая иэкономическая.

Украина уже годами отвергает особый статус Донбасса, напоминает Воля.

«Это подавалось командой предыдущего президента как победа. Лепили победы на ровном месте, даже где их нет. Команда Зеленского таким не занималась, но теперь и они делают так же. Подают, как победа, а на самом деле — вообще все без изменений», — подчеркнул эксперт.