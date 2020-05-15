Уфа, , 11:16 — REGNUM Ввести запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним планируют в Башкирии. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба государственного собрания — Курултая республики.

По словам инициатора законопроекта руководителя фракции ЛДПР в республиканском госсобрании Вячеслава Рябова, основными потребителями этих напитков являются несовершеннолетние, которые не контролируют дозу их потребления. А чрезмерное употребление наносит вред здоровью, в том числе и сердечно-сосудистой системе.

Помимо этого, добавил он, у подростков формируется зависимость и возникают депрессивные состояния. Более 40 субъектов РФ уже ограничили продажу таких напитков. Поэтому эти ограничения нужно ввести и в Башкирии, считает Рябов.

Отмечается, что соответствующий законопроект депутаты рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. В случае его принятие, в Башкирии будет запрещена продажа безалкогольных энергетиков гражданам, не достигших 18 лет. Кроме этого, их продажа будет запрещена в образовательных, медицинских и других учреждениях.

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