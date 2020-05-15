Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM Уроженец Ставропольского края Максим Ткаченко, занимавший в течение четырёх лет должность руководителя Южного следственного управления на транспорте СКР, уволен с должности. Соответстсвующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает ряд интернет-изданий.

ИА REGNUM отмечает, что на официальном сайте ведомства Максим Ткаченко пока ещё значится его руководителем.

Трудовую деятельность Ткаченко начал в органах прокуратуры и следствия в Грозненском районе Чечни, Пятигорске и Кисловодске. С 2013 года по 2016 год работал замруководителя следственного управления СКР по республике Дагестан.