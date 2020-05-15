Киев, , 10:43 — REGNUM Украине необходимо контролировать не соцсети, а информацию, которая в них циркулирует, заявил 15 мая украинский политолог Руслан Бортник, комментируя указ президента страны Владимира Зеленского о продлении санкций в отношении ряда интернет-сервисов.

Эксперт отмечает, что запрещать любой интернет-продукт в наше время, «это все равно что запрещать дороги и мосты — люди будут пользоваться несмотря на запрет».

Он считает, что вместо запрета Киев мог вступить в переговорный процесс и договариваться, например, об обязательном переносе части серверов (украинских пользователей) и офисов поддержки на территорию Украины; а также выполнении законодательства Украины в работе этих сетей — контролем над распространением контента (в том числе и в сегменте национальной безопасности).

Бортник напомнил, что в прошлом году, в рамках президентской избирательной кампании, Зеленский не раз заявлял, что просто блокировать российские соцсети — «это неэффективная и страусиная позиция которая несет больше вреда нежели пользы».

ИА REGNUM напоминает, что вечером 14 мая президент УкраиныВладимир Зеленскийподписал указ о продлении запрета на российские социальные сети на Украине. Отметим, что указ был подписан буквально в последний момент, 15 мая введенные при президенте Порошенко санкции уже прекратили бы свое действие.